Купить права на буровую машину

Самоходные буровые машины — отдельный вид спецтехники, который применяется для бурения вертикальных, горизонтальных, восстающих скважин. Машины для бурения используются при добыче твердых полезных ископаемых, выемке ископаемых из пластов. Буровая машина выполняет комплекс процессов, для работы с этим видом спецтехники требуется получить права на буровую машину. Гостехнадзор курирует оформление прав на самоходные машины, подать заявление на получение удостоверение машиниста категории «Е» можно в отделение по месту жительства.

Кроме категории, указывающей на тип ТС, при получении прав на буровую машину указывается разряд машиниста:

3-й: бурение мотобурами, переносными комплектами, спецмашины с грузоподъемностью до 0,5тт.

бурение мотобурами, переносными комплектами, спецмашины с грузоподъемностью до 0,5тт. 4-й: станки зондировочного бурения, максимальная грузоподъемность 0,5 – 1,5тт, крюком, мощность двигателя до 50 кВт.

станки зондировочного бурения, максимальная грузоподъемность 0,5 – 1,5тт, крюком, мощность двигателя до 50 кВт. 5-й: мощность двигателя 50 – 150 кВт, грузоподъемность на крюке 1,5 – 15т.

мощность двигателя 50 – 150 кВт, грузоподъемность на крюке 1,5 – 15т. 6-й: мощность двигателя от 150 кВт, грузоподъемность от 15.

Как оформить права на управление буровой машиной

Водители, решившие официально получить права на буровую машину, должны учесть длительность процесса. Заявление в Гостехнадзоре принимают от граждан, которым исполнилось 18 лет, нет ограничений по состоянию здоровья. Кроме корректно заполненного заявления, в Технический надзор следует предоставить сертификат о прохождении курсов переквалификации и экзаменационную карточку, подтверждающую успешное прохождение тестирования.

Для этого водитель делает следующее:

Поиск аккредитованного учебного заведения. Чтобы получить права на буровую машину, предстоит записаться на курсы, подстроить привычный распорядок дня под расписание лекций. Определиться с графиком практических занятий, для того, чтобы оттачивать мастерство вождения на полигоне, устроенном для спецтехники. Занятия длятся от полутора до 4-х месяцев, срок зависит от программы и учебного заведения. Итоговое тестирование. Теорию сдают в учебном классе автошколы, для оценки практических навыков управления спецтехникой отправляются на полигон Гостехнадзора. Сдать практическую часть экзамена разрешается после успешного прохождения теста на знание теории. Допускается два провала на экзамене, после третьего — кандидату возвращаются документы. Чтобы оформить права на буровую машину, водителю придется записаться на курсы повторно. Получить заключение водительской комиссии. Врачи проводят обследование, изучают перенесенные болезни, полученные диагнозы, травмы. В результате — выносят решение о профпригодности, отсутствии ограничений к работе со спецтехникой.

Получить права на буровую машину за несколько дней не получится, предложение о работе не будет дожидаться, пока машинист сдаст экзамены на получение квалификации. Выход есть: купить права на управление буровой машиной. Заполните заявку на сайте, и получите права на самоходную машину по приемлемой стоимости в короткий срок.

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Купить права на буровую машину

Покупка прав для водителя, который нашел высокооплачиваемую вакансию — оптимальное решение, которое поможет приступить к работе уже через неделю. Отказаться от выгодного предложения позволить себе могут немногие. Купите права на буровую машину и не придется выкраивать время на учебу, разрываться между поликлиникой и часами практики на полигоне для спецтехники. Купить права на буровую машину легко: отправьте запрос на сайте, менеджер получит информацию и перезвонит для уточнения деталей. Во время звонка водитель получит бесплатную консультацию по категории удостоверения машиниста, какие разряды потребуются для работы на самоходной буровой машине, как быстро будут доставлены права.

Мы не требуем полной предоплаты, после подтверждения заказа водитель перечисляет аванс, основную сумму переводит, когда убедился в готовности удостоверения. По указанному электронному адресу менеджер вышлет видео- и фото- отчеты, по которым заказчик проверит правильность внесения персональных данных, соответствие прав на буровую машину заявленным требованиям.

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Удостоверение оператора буровой машины изготавливается на бланке государственного образца Госзнак, с использованием установленных степеней защиты, с присвоением идентификационного номера. При оформлении прав на буровую машину номер вносится в рабочие базы ГИБДД и Гостехнадзора, что гарантирует прохождение проверок в надзорных органах. Во время визуального осмотра права машиниста не вызовут вопросов у проверяющего.

Кроме водительского удостоверения при покупке прав на буровую машину водитель получит:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации;

Экзаменационную карточку;

Заключение водительской комиссии об отсутствии ограничений к работе со спецтехникой.

Срок изготовления удостоверения 5 дней, скорость доставки зависит от удаленности адресата. Через неделю после отправки заказа, чтобы купить права на буровую машину, водитель на законных основаниях приступит к работе в новой профессии. Заполните заявку, не покидая сайт, мы оформим удостоверение оператора буровой машины по приятной стоимости. Предоставим водителю желаемый результат в короткий срок, и избавим от необходимости сбора справок и квитанций, стресса перед итоговыми экзаменами.